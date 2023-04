Svolta nell’indagine per l’omicidio di Anila Ruci, 38 anni, la badante albanese uccisa mercoledì con una coltellata alla gola nella sua abitazione a Scaldasole, in Lomellina (Pavia). I carabinieri hanno arrestato Osman Bilyhu, 30 anni, albanese, che viveva con la vittima: si trova piantonato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverato da mercoledì sera perchè a sua volta ha riportato ferite da accoltellamento. L’uomo in paese veniva presentato dalla vittima come suo fratello. In realtà è solo un amico. Il provvedimento nei suoi confronti è scattato dopo l’interrogatorio avvenuto nella notte in ospedale.