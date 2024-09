Picchia la madre per il denaro per il gioco d’azzardo

Un 17enne è stato portato in una comunità con l’accusa di maltrattamenti e rapina aggravata nei confronti della madre e della nonna, minacciate per ottenere denaro. I carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione di Cesano Maderno (Monza), dopo le denunce delle due donne. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura per i Minorenni di Milano, a volte sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per continuare a investire denaro nel gioco d’azzardo, ha minacciato le due familiari se non avessero soddisfatto le sue pressanti richieste di denaro e in una circostanza ha picchiato la madre, minacciato di dare fuoco all’auto della nonna e devastato l’interno della loro abitazione. Dopo un anno di soprusi le due donne hanno trovato la forza di denunciarlo. Il 13 settembre il Gip del Tribunale per i minorenni di Milano, ha siglato la misura cautelare che ha portato il 17enne in comunità.