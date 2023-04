Sono scesi in piazza il giorno stesso del grave incidente stradale costato la vita ad una ciclista di 39 anni. Ieri sera, nonostante la pioggia, alcuni cittadini si sono ritrovati davanti alla biblioteca Sormani, nel luogo in cui è morta Cristina Scozia, investita e uccisa da una betoniera. “Basta morti sulle strade” è stata la frase pronunciata più volte. “Non è possibile essere qui di nuovo, dopo che il sangue è stato versato sull’asfalto – ha detto Davide Zeo Branca attivista che fa parte di diverse associazioni- Abbiamo perso un’altra mamma. Le mamme non si sentono più sicure, hanno paura. E’ un nostro diritto girare in bicicletta in sicurezza, come è nostro diritto respirare aria pulita” . “Perché non si fa e non si è fatto mai un vero disegno della mobilità che tenga conto dei ciclisti? Quanti altri morti ci vogliono per fare qualcosa?”.