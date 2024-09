Sorvegliato speciale arrestato con 77 chili di droga a Milano

Un pregiudicato di 46 anni è stato arrestato, a Milano, per spaccio; in un suo appartamento in ristrutturazione sono stati sequestrati 65 chili di hashish e altra droga. L’uomo è stato bloccato ieri in via Lancetti perché riconosciuto da alcuni agenti delle Volanti che lo avevano già indagato nel 2022 per un analogo ingente sequestro. In auto aveva 2,3 chili di hashish. Dopo una prima perquisizione in una casa in via Valtellina dove c’erano 220 grammi di cocaina e 11 di marijuana, gli agenti, grazie ad un account commerciale sul quale l’uomo era registrato nel web, sono arrivati nell’appartamento in ristrutturazione in via Butti. Dentro un frigorifero sono stati trovati i 65 chili di hashish, oltre a 6 chili di marijuana e 5,5 di cocaina. L’uomo, scarcerato a marzo 2024, si trovava ancora sottoposto alla sorveglianza speciale.