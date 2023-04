Ah signora mia, però io non li capisco questi agricoltori che usano i pesticidi, là nei campi a una ventina di chilometri dalla mia casa di Milano. E non li capisco neppure questi pazzi che usano l’automobile per entrare in città, inquinano dappertutto. Ma non possono prendere i mezzi? C’è la metro, no? E se sono lontani dalla metro possono metterci anche un autobus, giusto? Che cosa vuoi che sia una ventina di minuti all’andata e una ventina al ritorno? E quegli altri, che non vogliono il centro migranti vicino alle loro case? Tutti razzisti.

Vedi le scelte, delle volte? Hanno diritto anche loro, poveretti, ad essere trattati civilmente nel nostro Paese. Ed è giusto che stiano là, perché in centro non c’è posto. Ieri ho preso il treno frecciarossa per Roma. Una comodità unica. La Tav non va fatta perché distrugge i territori montani. La tangenziale esterna è una boiata, così si levano campi all’agricoltura lombarda. Però cavolo, potrebbero farlo un bel raddoppio dalle parti di Bologna, o almeno una variante. Non si possono passare le ore in coda per andare a Rimini. Cambiamo discorso. continua su NIMBY