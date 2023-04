Ubriaco si schianta contro un palo con l’auto ed euforico canta Tommaso Paradiso

Ieri notte, attorno alle 02.00, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno (Mb) sono intervenuti a Giussano (Mb) dove, all’incrocio tra via Cavera e via Cavour, un giovane di 23 anni residente a Mariano Comense (Co) mentre era alla guida della Fiat Stilo della madre, ne aveva perso il controllo ed era uscito di strada terminando la sua corsa sullo spartitraffico finendo contro un palo. Fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche.

Notato il precario equilibrio del ragazzo, le pupille dilatate, il suo parlare biascicato e confuso caratterizzato da frasi sconnesse e senza senso e il suo stato di euforia ed eccitazione che, a un tratto, lo ha portato a urlare e cantare Sotto il sole di Riccione di Tommaso Paradiso, i militari hanno chiesto al 23enne di sottoporsi all’alcoltest, rifiutato dal giovane. I carabinieri quindi lo hanno denuncianto per il rifiuto, ritirandogli la patente con la contestuale decurtazione di 10 punti e sanzione amministrativa per la perdita del controllo del veicolo.

La vettura, non marciante, è stata poi riaffidata alla madre del 23enne che nel frattempo aveva raggiunto il luogo dell’incidente. Poi prima ancora dell’arrivo dei militari, aveva chiamato la madre dicendole “Ho fatto lo stupido. Ho voluto fare due giri di rotonda”.