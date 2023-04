Una persona in bicicletta è stata investita poco dopo mezzogiorno in viale Lunigiana a Milano, tra via Melchiorre Gioia e via Copernico, in direzione del tunnel della stazione Centrale. Sul posto un’ambulanza e un’automedica oltre ad alcune pattuglie della polizia locale che hanno chiuso un tratto di viale Lunigiana. Ancora non si hanno informazioni sulla dinamica dell’incidente.

Il traffico è molto difficoltoso tra piazza Carbonari e piazzale Loreto in entrambe le direzioni.