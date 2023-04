Sos salvataggio anfibi al laghetto di Crezzo: “Aiutiamo i rospi ad attraversare le strade”

Il Gruppo Naturalistico della Brianza cerca volontari per la “campagna di salvataggio anfibi” (rane, rospi, tritoni e salamandre) che organizza presso il laghetto di Crezzo, tra Lasnigo e Barni, nel comasco. “Gli anfibi – spiega l’associazione – sono animali molto importanti per la salvaguardia dell’equilibrio dell’ecosistema, ma la loro popolazione sta diminuendo a causa dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e delle attività umane. In primavera, tra marzo e maggio, i rospi e gli altri anfibi compiono infatti una migrazione dai boschi ai bacini di acqua per la riproduzione; se nel loro tragitto incontrano una strada, possono essere schiacciati in grandi quantità dalle auto in transito, causando la scomparsa di intere popolazioni. L’attività di salvataggio consiste nell’aiutare i rospi, tramite secchi, a compiere in sicurezza l’attraversamento delle strade“.



Negli anni ’80 Il Gruppo Naturalistico aveva introdotto per primo in Italia questa attività, oggi diffusa. L’idea pionieristica del Gruppo è stata infatti fatta propria dalle istituzioni: dal 1990 in Lombardia è stato infatti attivato il “Progetto Rospi” per garantire le

migrazioni stagionali e gli spostamenti tra i diversi habitat delle grosse popolazioni lombarde di anfibi, per aumentare l’interesse generale verso le problematiche di salvaguardia di tutta la piccola fauna.

Per aderire alle attività di salvaguardia dei rospi o per maggiori informazioni, telefonare a Marina 338.6221021, Silvia 320.4761795 oppure scrivere a soci@grupponaturalisticobrianza.it. Per sapere di più www.grupponaturalisticobrianza.it

Ascolta l’intervista a Marina Goglio