Milano, aggredito a pugni e coltellate in viale Zara

Un 27enne è stato aggredito, questo pomeriggio, a Milano, da sconosciuti che lo hanno ferito con calci, pugni e delle coltellate. L’uomo, di origine straniera, è stato ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli ma non si troverebbe in pericolo di vita. E’ accaduto poco dopo le 14 in viale Zara, quando il 27enne ha chiesto aiuto nella struttura sanitaria Villa Marelli, dicendo di essere stato aggredito. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, hanno constatato ferite da taglio al volto e alla mano sinistra, oltre che una frattura del naso. Sul caso indaga la Polizia di Stato, alla quale l’uomo avrebbe detto di on conoscere gli aggressori.