A Monza l’emancipazione passa dalla bicicletta

La bicicletta come mezzo di emancipazione. A Monza, la Polizia locale ha consegnato 15 biciclette che facevano parte dello stoccaggio di quelle trovate e mai reclamate ai rappresentanti di Spazio Colore di Monza. Sono state donate a donne immigrate, che seguono il corso per imparare a usare la bicicletta presso l’associazione monzese. Al momento della consegna ha partecipato anche l’Assessore alle Pari Opportunità

Andreina Fumagalli, che ha sottolineato “l’importanza per le donne straniere, giunte

in Italia da poco, di conquistare spazi di maggiore autonomia, anche muovendosi da sole e

scambiando così più facilmente esperienze ed opinioni”. Attualmente sono quattro le donne che seguono il corso per imparare ad utilizzare la bicicletta presso lo Spazio Colore, nel cortile dell’Oratorio di San Biagio, in collaborazione con la Comunità Islamica di Monza: il gruppo dello scorso anno – le cui partecipanti quest’anno svolgono volontariamente il ruolo di istruttrici per le nuove arrivate – continua con regolarità ad usare la bicicletta, avendo superato il timore inziale di affrontare le vie cittadine. La proposta emersa durante l’incontro di ieri è quella di organizzare l’uscita di fine corso al Parco.

Il progetto “GIROMONZA – la bicicletta come mezzo di emancipazione” è condiviso da

Fondazione Monza Insieme, Spazio Colore, Monza in Bici, Centro Islamico Monza Brianza,

Ciclofficina di via Ghilini.