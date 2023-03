Viaggiare lento e consapevole, la “Fiera dei Grandi Cammini” a Fa’ la cosa giusta

Scoprire nuove proposte di viaggi attenti all’ambiente, ai diritti dei popoli e dei lavoratori;

conoscere i più recenti itinerari da percorrere a piedi e in bici, e le realtà da esplorare da soli, in famiglia o insieme a nuovi compagni di viaggio; approfondire la conoscenza di associazioni e istituzioni attive nella valorizzazione dei grandi itinerari storici e culturali, e di tanti prodotti editoriali specializzati.

Tutto questo è possibile a Fa’ la cosa giusta!, la Fiera nazionale del consumo critico e degli

stili di vita sostenibili che si tiene a Milano, a Fiera Milano City, nel fine settimana (24-26 marzo), organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo.

All’interno di Fa’ la cosa giusta! si tiene la seconda edizione della Fiera dei Grandi

Cammini, il più grande evento in Italia dedicato ai percorsi a piedi e ai cicloviaggi. Al suo interno si sviluppa l’ampia e ormai storica area del “Turismo Consapevole, Grandi Cammini e Outdoor”, che ospita un ricco calendario di eventi articolati sui 3 giorni e un’ampia esposizione di stand dedicati alle proposte turistiche in grado di valorizzare le comunità, i patrimoni territoriali, culturali, naturali ed enogastronomici.

La Fiera dei Grandi Cammini è l’occasione per la presentazione di molti percorsi da nord a

sud d’Italia e anche all’estero; tra questi alcune novità di guide pubblicate da Terre di mezzo Editore: la Via Fabaria, l’Alta Via delle Grazie , il Cammino di San Nilo , il Trekking del Lupo , il Cammino dei Cappuccini, il Cammino dei Ribelli, il Cammino di Santiago in bicicletta, il Sentiero dei Ducati , la Strada delle Abbazie , il Cammino di don Tonino Bello , il Cammino lungo il Tevere , il Cammino di San Colombano , la Via degli Dei , la Rota Vicentina , il CamminaForeste in Lombardia , la Via Francigena nel Sud , l’Italia Coast to Coast a piedi e in bicicletta , il Cammino dei Due Vulcani, il Cammino nelle Terre Mutate , il Periplo della Sicilia , il Cammino di San Benedetto , la Via Vandelli, il Cammino 100 Torri e i Cammini Materani ( Via Peuceta , Via Ellenica e Via Lucana).

Spazio anche ai cammini al femminile con la community virtuale Ragazze in Gamba, nata

nell’ambito della Rete Nazionale Donne in Cammino (lanciata proprio a Fa’ la cosa giusta!

nell’edizione 2019), che coinvolge 108mila persone e ospita proposte libere delle donne in cammino, utili a promuovere idee, creare sinergie e amicizie per la condivisione delle strade. In fiera viene lanciato il progetto “Italia in Gamba”: percorsi a piedi alla ricerca di storie positive di donne da condividere per valorizzare i territori italiani, un camminare per la parità di genere, per dimostrar che esiste una “Italia in Gamba” che si impegna per e con le donne per una società più giusta e inclusiva.

Numerose le Regioni presenti in fiera: Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,

Emilia-Romagna, Toscana Promozione Turistica, Umbria, Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito:

www.falacosagiusta.org

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo 2023, h.9-20

Milano, Allianz MiCo – viale Scarampo (angolo v. Colleoni) – Padiglioni 3 e 4

Da raggiungere a piedi, in bici o con i mezzi pubblici (metro lilla Portello o metro rossa Lotto Fiera)

Ascolta l’intervista a Luca Dei Cas, editor della collana Percorsi di Terre di mezzo editore