Tenta di soffocare la zia sotto effetto di droga, arrestato

È stato arrestato in esecuzione di fermo per tentato omicidio, il giovane che domenica ha aggredito e cercato di soffocare la zia con un panno imbevuto di ammoniaca, a Luino (Varese). Il trentenne (e non 22 enne come emerso inizialmente), da tempo viveva con il fratello del suo patrigno e con la moglie quarantenne di quest’ultimo, la zia acquisita appunto. L’uomo ha agito sotto effetto di stupefacente, sulla cui provenienza e utilizzo sono ancora in corso indagini. L’aggressione è avvenuta la mattina presto, in assenza del padrone di casa, fuori per lavoro, dopo che nipote e zia hanno trascorso apparentemente la notte soli in casa. Ancora sconosciuto il movente dell’aggressione. Dopo l’accaduto il 30enne è stato ricoverato in psichiatria. Fino ad allora non aveva ricevuto cure psichiatriche, come confermato dal suo avvocato.