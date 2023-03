Milano, prima infermeria veterinaria in Questura per i cani poliziotto

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha inaugurato l’Infermeria Veterinaria della Questura di Milano presso la Caserma Annarumma del III Reparto Mobile della Polizia di Stato in via Cagni 21 a Milano. Si tratta della prima struttura veterinaria della Polizia di Stato realizzata sul territorio nazionale presso una Questura ed è dotata di moderne attrezzature utili ai fini delle diagnosi e della cura delle principali patologie a cui sono soggetti gli animali da lavoro. Diretto dal Medico Veterinario Principale della Polizia di Stato Alessia Madonia, al suo interno afferiranno cani e cavalli in servizio presso le squadre cinofile e a cavallo della Polizia di Stato presenti in Lombardia ed Emilia – Romagna per essere sottoposti, in caso di necessità, a visite mediche, profilassi vaccinali, esami di laboratorio e diagnostica per immagini. L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Prefetto di Milano Renato Saccone e del Prefetto Daniela Stradiotto – Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – ha visto la partecipazione delle unità cinofile delle altre forze dell’ordine e degli enti che operano sul territorio milanese.

(ITALPRESS)