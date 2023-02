“Per me il caso non esiste. Ognuno cerca di fare al meglio il suo lavoro, ma nessuno ha mai pensato neanche lontanamente una cosa come quella attribuita al sottosegretario Fazzolari. Quindi a me non pare una notizia continuare a commentare”. Così la premier Giorgia Meloni parlando a margine di un incontro in Prefettura a Milano.

trl/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)