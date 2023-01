Brescia e Bergamo capitali della cultura 2023, domani l’inaugurazione

Si inaugura ufficialmente domani l’anno di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. La cerimonia avverrà in contemporanea al Teatro Donizetti di Bergamo e al Teatro Grande di Brescia. Saranno quindi mesi di intensa programmazione in entrambe le città Capitale e non mancheranno gli appuntamenti ideati dal festival Donizetti Opera e dedicati al grande compositore bergamasco.

Il 2023 segnerà il ritorno, sabato 3 giugno, della Donizetti Night, volto estivo del Festival che coinvolge non solo le principali istituzioni ma anche decine di altre realtà all’insegna di Donizetti, in una rete fittissima di collaborazioni artistiche e imprenditoriali, in primo luogo quella con il Conservatorio. La Night 2023 trasformerà ancora una volta il centro di Bergamo in un palcoscenico vero e proprio, in cui il pubblico potrà confrontarsi con la vita e le opere di Donizetti in modi e forme diverse, affinché il patrimonio donizettiano sia sempre più percepito come eredità culturale della città e stimolo per il suo sviluppo intellettuale, sociale e turistico.