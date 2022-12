Meteo: temporali tra giovedì e venerdì, tempo bello a Capodanno

Il grosso anticiclone di matrice sub-tropicale, in azione da diversi giorni, abbandonerà il Paese con molta fatica e per poco tempo, per tornare dopo poco più forte che mai.

Temporanea pausa temporalesca tra giovedì e venerdì, con l’alta pressione che subirà un breve cedimento: il grosso anticiclone di matrice sub-tropicale, in azione da diversi giorni, abbandonerà il Paese con molta fatica e per poco tempo, per tornare dopo poco più forte che mai. “Fino a mercoledì quindi la situazione atmosferica non subirà cambiamenti, continuerà il cielo spesso grigio sulla Pianura Padana, magari con qualche schiarita in più. Tra giovedì e venerdì invece il passaggio di una modesta perturbazione atlantica riporterà qualche pioggia dalla Liguria verso bassa Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Successivamente l’anticiclone africano acquisterà sempre più forza facendoci vivere la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno con un tempo stabile.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e con le solite nubi basse sulla Pianura Padana. In questo contesto le temperature tenderanno dapprima a rimanere stazionarie, poi nuovamente ad aumentare proprio nei giorni di passaggio al nuovo anno. Se al Nord i valori massimi toccheranno punte di 12-13°C, soprattutto a est e in Liguria, al Centro-Sud si raggiungeranno picchi di 18°C al Centro e 22-23°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Più che inverno sembra di essere in primavera. Nel dettaglio: Martedì 27. Al nord: cielo a tratti coperto o nebbioso in pianura, soleggiato in montagna. Al centro: cielo a tratti molto nuvoloso. Al sud: in prevalenza soleggiato. Mercoledì 28. Al nord: nebbie o nubi basse in pianura, sole sui monti. Al centro: locali nebbie, ma anche molte nubi, sole in Sardegna. Al sud: soleggiato. Giovedì 29. Al nord: entro sera piovaschi a carattere sparso. Al centro: piovaschi sull’alta Toscana, asciutto altrove. Al sud: cielo poco nuvoloso. Tendenza. Venerdì con più piogge al Nord, poi alta pressione di nuovo in rinforzo.