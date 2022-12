“La Lombardia continuerà a crescere anche nel 2023”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi in occasione del consueto incontro per lo scambio di auguri con i giornalisti. Il governatore, oltre a ringraziare i professionisti dell’informazione per l’importante attività svolta, ha indicato gli obiettivi per il prossimo anno. “Il 2023 nonostante il difficile contesto economico – ha detto Fontana – sarà ancora un anno di crescita per la nostra regione. Prenderà il via un periodo in cui ci confronteremo soprattutto con l’Europa. Per questo è necessario essere ancora più competitivi a livello internazionale per continuare a guadagnare posizioni nelle classifiche che già ci vedono ben posizionati a livello mondiale”. Con l’occasione il presidente Fontana ha ringraziato anche gli assessori per il lavoro svolto in Giunta regionale. “Il bilancio degli ultimi cinque anni – ha aggiunto il presidente – è molto positivo. Nonostante abbiamo vissuto uno dei momenti più difficili della storia della Lombardia, abbiamo saputo reagire in un modo sorprendente. Il mio grazie va anche agli assessori: la nostra maggioranza è coesa”.