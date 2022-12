Qatargate, la moglie di Panzeri oggi davanti ai giudici di Brescia

Renderà dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d'Appello di Brescia Maria Dolores Colleoni, la moglie di Antonio Panzeri, oggi durante l'udienza in cui verrà discussa la sua consegna alle autorità del Belgio in quanto destinataria di un mandato d'arresto europeo insieme alla figlia.

Maria Dolores Colleoni, moglie di Antonio Panzeri l’ex eurodeputato in carcere a Bruxelles nell’inchiesta per il Qatargate, renderà dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Appello di Brescia oggi durante l’udienza sulla sua consegna alle autorià del Beldio, in quanto destinataria insieme alla figlia di un mandato d’arresto europeo. La due donne sono accusate di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio nell’inchiesta di Bruxelles su presunte tangenti versate da Qatar e Marocco. Durante l’udienza, oltre a entrare nel merito delle accuse con le sue dichiarazioni, si opporrà alla richiesta di consegna. I suoi difensori, gli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli, depositeranno una memoria con una serie di questioni giuridiche per chiedere il rinvio dell’udienza.