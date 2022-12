“Nasi rossi”, i clown nelle corsie degli ospedali

Il progetto “Nasi Rossi” è promosso dall’Associazione Veronica Sacchi, nata dalla volontà di Ettore e Claudia di ricordare la figlia Veronica attraverso un dono ai giovani, un inno alla loro forza e voglia di fare. Dal 2001 propone, ai giovani, percorsi formativi e di crescita, sostenendoli nell’esperienza del volontariato, attraverso la clownterapia: i giovani volontari portano un sorriso e un momento di svago a chi sta vivendo una condizione di malattia o di fragilità come i bambini ricoverati in ospedale, gli anziani, i disabili e i carcerati. Indossando le vesti di clown dottori, i giovani volontari vivono l’esperienza dell’incontro con l’altro, diverso da sé, e l’azione volontaria diventa strumento attraverso il quale scoprire se stessi e diventare cittadini attivi nel proprio tessuto sociale.

AVS opera a Milano, Lecco e provincia presso ospedali, centri per disabili, case di riposo, carceri, e in tutti i luoghi dove la figura del clown può portare un momento di sollievo . La sede è in via don Guanella 11 a Milano: qui, per Natale, è allestita la Boutique Nasi rossi tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 con orario continuato.



Ascolta l’intervista a Valeria Ferrara dell’Associazione Veronica Sacchi