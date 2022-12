Tre consiglieri regionali lasciano la Lega. Ieri Salvini diceva che erano “fantasie giornalistiche”

Visto “il malessere interno”, la “non predisposizione all’ascolto delle innumerevoli criticità territoriali” e “l’abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste”, i consiglieri regionali lombardi della Lega, Roberto Mura, Federico Lena ed Antonello Formenti, hanno deciso di lasciare il gruppo Lega Salvini Premier e intendono costituire un nuovo gruppo regionale al Pirellone. Ieri, prima dell’annuncio delle tre defezioni di oggi, il leader leghista Matteo Salvini era intervenuto sul Comitato del Nord formato dall’anziano fondatore del Carroccio, Umberto Bossi. “Certo, io incontro tutti, non c’è nessun problema”. “Io sono assolutamente tranquillo”, ha aggiunto Salvini che aveva escluso la possibilità, che invece poi si è concretizzata nemmeno 24 ore dopo, che un alcuni consiglieri regionali lombardi formassero un nuovo gruppo vicino alle sensibilità del Comitato Nord: “Queste sono fantasie che preoccupano voi”, ha detto Salvini rivolgendosi ai cronisti. “Queste – ha aggiunto ancora Salvini parlando con i cronisti – non sono priorità né del segretario della Lega né del pianeta Terra”. Secondo Salvini “c’è una Lega in crescita” e per questo “non parlo di fantasie giornalistiche”. Le “fantasie giornalistiche” oggi sono state confermate da una nota dei tre consiglieri della Lega che hanno lasciato il gruppo.