Neve in Valtellina e Valchiavenna, chiusi i passi alpini

Nevicate sul fondovalle e precipitazioni nevose in quota con diversi passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene da neve montate. Prima nevicata anche nel Lecchese; incidenti e traffico in tilt.

Un’ondata di maltempo sta investendo in queste ore Valtellina e Valchiavenna. Nevicate sul fondovalle e precipitazioni nevose in quota con diversi passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene da neve montate. Sono imbiancate le località sciistiche di Aprica-Corteno Golgi, Bormio, Livigno, Valfurva, Chiesa in Valmalenco e Madesimo, prese d’assalto dai turisti per il lungo ponte dell’Immacolata.

Nevica da questa mattina su Valtellina e Valchiavenna con difficoltà alla circolazione sulla SS38 da Morbegno fino a Bormio e Livigno. La nevicata, almeno alle basse quote, dovrebbe cessare nel pomeriggio. Neve anche in Valsassina.

Prima nevicata nel Lecchese, incidenti e traffico in tilt

E’ bastata la prima nevicata della stagione nel Lecchese per mandare in tilt la viabilità a Ballabio (Lecco), con code lungo la statale 36 e sulla provinciale 67 tra Casargo e Premana (Lecco). Morterone (Lecco), uno dei più piccoli Comuni d’Italia, si può raggiungere solo con catene montate. Due incidenti, per il fondo stradale ghiacciato si sono registrati a Primaluna e Ballabio, con autisti e passeggeri illesi. Inoltre in mattinata sono state riaperte al traffico la corsia sud della superstrada 36 tra Bellano e Abbadia Lariana (Lecco) chiusa il 7 dicembre scorso per la caduta di calcinacci nella galleria Luzzeno e la statale 753 di Esino, chiusa lo scorso 5 dicembre per la caduta di massi. L’Anas ha effettuato gli interventi di messa in sicurezza. Altre opere di manutenzione straordinaria saranno programmate nella prossime settimane.