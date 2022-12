Ritardi e soppressioni di treni, disagi per i pendolari

Disagi per i pendolari stamattina. Il traffico ferroviario è fortemente rallentato a causa di un guasto alla linea elettrica a Milano Rogoredo. Lo comunica Trenitalia. E’ in corso l’intervento dei tecnici. “Il traffico è ancora fortemente rallentato in direzione Milano, in corso l’intervento del locomotore di soccorso. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti” si legge sul sito di Trenitalia, in relazione in particolare alla linea Genova-Milano. Problem alla circolazione anche sulle altre linee, come ci segnalano alcuni ascoltatori, bloccati sui treni fermi alle stazioni.