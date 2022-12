Vernice contro la Scala, Sala, questi blitz non fanno bene

“Questi blitz esprimono certamente il disagio e la reazione per dove il mondo sta andando. Però non credo facciano bene queste forme di manifestazioni così evidenti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l’imbrattamento del teatro alla Scala in un blitz ambientalista. Sala ha parlato stamattina a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro. “Si, hanno visibilità ma alla fine portano poco e temo giustifichino qualcuno che non vuole confrontarsi con la questione ambientale che è una questione enorme”, ha aggiunto. Ai cronisti che gli hanno chiesto se è preoccupato per la sicurezza della Prima della Scala Sala ha risposto: “Ho sentito il prefetto, non abbiamo di queste preoccupazioni. Ci sono le preoccupazioni che ci sono sempre per la Prima della Scala”.