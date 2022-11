Dolore e commozione per l’ultimo saluto a Luca

Tanta commozione ai funerali di Luca Marengoni nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne. Moltisisme persone hanno voluto dare l’ultimo saluto al 14enne in bici investito da un tram lo scorso 8 novembre mentre andava a scuola.

Presenti alla cerimonia funebre il sindaco Giuseppe Sala, il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori comunali alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, all’Ambiente Elena Grandi, allo Sport Martina Riva e allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello, la vicepresidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e diversi consiglieri di Palazzo Marino. Presenti anche i compagni di scuola e di classe del liceo Einstein e il preside dell’istituto. All’inizio delle esequie, presiedute da monsignor Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare di Milano, è stato letto un messaggio dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini. “La morte irrompe in una giovane vita, l’incomprensibile morte. Dio non sopporta la morte”. E’ il messaggio dell’arcivescovo. “Noi tutti – ha detto ancora Delpini – ci stringiamo in preghiera intorno ai genitori e agli amici perché non ci basta essere scossi da un intenso dolore e da una emozione troppo forte e da uno smarrimento troppo indicibile. Insieme con la sofferenza chiediamo un lume di speranza, insieme con il dramma della separazione invochiamo la promessa di un amore che non finisce, insieme con il drammatico finire chiediamo la grazia di un nuovo inizio per Luca e per tutti”. “Oggi è lutto cittadino a Milano. Vogliamo ricordare Luca anche per il suo essere stato straordinario nella semplicità”. Nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo è salito sul pulpito anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Abbiamo accolto la richiesta dei genitori di Luca e daremo il suo nome a un albero del progetto Forestami – ha continuato Sala – Continuando così la sua passione e la dedizione ai temi dell’ambiente”. Per la giornata di oggi il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.