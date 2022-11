Pietà Rondanini, visite guidate per celebrarla

Nella ricorrenza dei 70 anni dal giorno in cui la Pietà Rondanini venne esposta per la prima volta a Milano (17 novembre 1952), sono offerte al pubblico tre visite guidate dedicate all'ultimo capolavoro di Michelangelo.

In occasione della mostra “Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi” allestita dal 22 ottobre all’8 gennaionella Sala della Cariatidi a Palazzo Reale, che documenta la storia espositiva delle tre Pietà di Michelangelo, il Castello Sforzesco organizza una giornata di visite guidate speciali alla Pietà Rondanini, unica opera di Michelangelo a Milano. Nella ricorrenza dei 70 anni dal giorno in cui la Pietà Rondanini venne esposta per la prima volta a Milano (17 novembre 1952), sono offerte al pubblico tre visite guidate dedicate all’ultimo capolavoro di Michelangelo, per ripercorrere la storia del suo arrivo in città e la storia dei suoi allestimenti nel Museo d’Arte Antica e nel Museo Pietà Rondanini | Michelangelo.

Le visite , a cura dei conservatori Giovanna Mori (responsabile Museo Pietà Rondanini | Michelangelo), Francesca Tasso (responsabile Musei del Castello Sforzesco) e Luca Tosi (Museo d’Arte Antica e Pinacoteca), si svolgeranno giovedì 17 novembre al Castello Sforzesco in tre turni, alle 11, alle 12 e alle 15, per la durata di un’ora circa.

Prenotazione obbligatoria: scrivere a c.educastello@comune.milano.it

Ingresso con biglietto dei Musei (se ha diritto a ingresso gratuito, dovrà ugualmente ritirare il titolo di ingresso).