Mondadizza Music Week, la grande musica classica in Valtellina

“La Mondadizza Music Week nasce dall’idea di unire talento e territorio attraverso una sfida di contenuti che si basa sulla qualità delle idee e sull’innovazione. L’obiettivo è duplice. Da un lato promuovere e sostenere i giovani musicisti di talento, come avviene nella ‘cantera’ delle squadre di calcio, dall’altro far scoprire o riscoprire un territorio montano straordinario come l’Alta Valtellina. È questo il percorso su cui si sta muovendo con successo da ormai sei anni la Mondadizza Music Week che è una bellissima opportunità culturale, ma è anche una preziosa occasione per riappropriarsi di un territorio e per sentirsi comunità”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha presentato questa mattina a Palazzo Pirelli la sesta edizione della Mondadizza Music Week (MMW), laboratorio musicale che si terrà dal 28 luglio al 4 agosto nella piccola frazione di Sondalo (SO) in Alta Valtellina. “La Mondadizza Music Week è una boccata d’ossigeno in un mondo attraversato da crisi e conflitti – ha sottolineato il Consigliere regionale Carlo Borghetti (PD) che ha sostenuto l’iniziativa -. Dopo sei anni, è diventata una tradizione che, attraverso una proposta musicale di qualità sempre maggiore, sostiene i giovani talenti della musica classica e valorizza un territorio che purtroppo, come molte aree interne della nostra regione, rischia di spopolarsi. La MMW dimostra che anche la musica può essere uno strumento per ridare vita a un territorio che è un contenitore di storie e un fondamento di identità di un’intera comunità”.

Enrica Ciccarelli, Presidente della Società dei Concerti, sottolinea come “la musica abbia il potere di rivitalizzare l’animo umano, favorire la condivisione, far vibrare di energia, far ascoltare il suono della felicità”, mentre la coordinatrice della MMW, Eleonora Volpato, mette in evidenza “il legame intimo ed antico tra musica e territorio: i suoni della natura sono essi stessi musica, gli strumenti musicali nascono dal legno e da parti di animali, la natura ha ispirato i compositori di ogni secolo”. Il programma dell’iniziativa, promossa dalla Fondazione “La Società dei Concerti” di Milano con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e del Comune di Sondalo, prevede quattro concerti serali nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Mondadizza (domenica 28 luglio, martedì 30 luglio, giovedì 1° agosto e sabato 3 agosto) e due performance open air (mercoledì 31 luglio e domenica 4 agosto). La prima è un omaggio a una grande artista legata al territorio valtellinese: la violinista Teresina Tua che nel 1913 si sposò con il conte Emilio Quadrio di Sondrio dove si trasferì. Musicista, antesignana delle concertiste moderne, fu uno dei maggiori talenti violinistici italiani della fine dell’Ottocento ed è stata la prima artista italiana a effettuare all’inizio del XX° secolo una tournée in Russia e negli USA. A Teresina Tua sarà dedicato il concerto alla Cà de la Piera nel borgo di Santa Marta a Sondalo mercoledì 31 luglio alle ore 18 con musiche di Carlos Salzedo, Eugène Ysaÿe, Giuseppe Verdi, Fritz Kreisler, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, John Thomas e Pietro Cantarelli. Il concerto rientra nel programma del festival diffuso “Musica con vista”.

La seconda esibizione all’aperto è una classical jam session con tutti gli artisti che domenica 4 agosto alle ore 16 a Mondadizza, ai piedi dei Monti Serottini suoneranno brani di Bach, Puccini, Scarlatti e Saint-Saëns. Protagonisti dei concerti saranno undici giovani talenti under 25 che prepareranno i programmi musicali con la supervisione due artisti di spessore internazionale: il pianista Ramin Bahrami, tra i massimi interpreti di Bach a livello mondiale, la giovane soprano argentina Ivanna Speranza.

Questi gli artisti dell’edizione 2024 della Mondadizza Music Week: Sebastiano Benzing (pianoforte), Sofia Catalano (violino), Michela Dal Pozzo (cantante), Alessandro Giammarusti (pianoforte), Emma Guercio (pianoforte), Frederic Jochum (cantante), Francesca Maiella (flauto), Miriam Pipitone (arpa), Francesca Rainolter (flauto), Margherita Spicci (arpa) e Clemente Zingariello (violoncello).

L’edizione di quest’anno della Mondadizza Music Week prevede una borsa di studio di 500 euro in memoria di Maria Spreafico che sarà assegnata a un musicista scelto dal pubblico e dalla Direzione artistica. Tutti i concerti sono a ingresso libero ed è previsto un servizio navetta gratuito su prenotazione (3356556792) dal parcheggio Palù di Sondalo a Mondadizza. Info: APT Sondalo: info.sondalo@bormio.eu – 0342/801816.

Il programma completo dell’edizione 2024 del Mondadizza Music Week è sul sito della Fondazione “La Società dei Concerti”: www.soconcerti.it.