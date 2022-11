Area B, centrodestra in piazza il 19 novembre

Il centrodestra scendera’ in piazza a Milano per protestare contro Area B, la zona a traffico

limitato che corrisponde a quasi tutta la citta’, che impedisce la circolazione alle auto piu’ inquinanti. La protesta, a cui parteciperanno gli amministratori del centrodestra di Milano e della Citta’ metropolitana, si terra’ il 19 novembre alle 10 in piazza Scala, davanti alla sede del Comune. ‘Chiediamo al sindaco Sala la sospensione delle nuove limitazioni di area B – spiegano gli esponenti dei centrodestra a Palazzo Marino in una nota congiunta -. Chiediamo al sindaco e al PD di sospendere il provvedimento visto il momento di difficolta’ economica che stiamo affrontando. Un provvedimento che va a colpire i cittadini di tutta la provincia ed in particolare le fasce piu’ fragili e operose della nostra societa”.