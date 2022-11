Viaggia in auto con un manganello in acciaio sotto il sedile, denunciato

Aveva un manganello d’acciaio sotto il sedile dell’auto. “Non si sa mai, con le cose che si sentono, può essere utile” ha detto ai carabinieri che lo hanno fermato per un controllo ieri sera a Carate Brianza. L’uomo, un marocchino di 22 anni, operaio, incensurato, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il controllo dei carabinieri della compagnia di Seregno è stato effettuato sabato sera verso le 22 in via Nazario Sauro a Carate Brianza. Il marocchino era a bordo di una Ford Focus insieme a due amici: l’auto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine perchè il conducente non appena ha visto la pattuglia ha spento i fari e ha imboccato una via laterale. I militari hanno quindi deciso di controllarlo: hanno raggiunto la Focus fermandola qualche centinaio di metri più avanti. Durante il controllo, hanno trovato il manganello in acciaio sotto il sedile del conducente.