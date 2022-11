Lombardia, Letizia Moratti si candida con la sua lista e il Terzo Polo

Dopo le dimissioni da vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti annuncia la sua candidatura alla presidenza della Lombardia con la sua lista Lombardia Migliore e Azione/Italia Viva. “Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia – si legge in una nota – un progetto forte ed attento ai territori, orientato ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo. Una collaborazione che nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo, ampiamente aperta all’adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni, con i quali realizzeremo interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente.

Ringrazio Carlo Calenda e Matteo Renzi per l’appoggio. Inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita”. Ieri Moratti aveva partecipato alla manifestazione milanese a favore dell’Ucraina e questa mattina, con un tweet, il leader di Azione aveva aperto alla candidatura per Palazzo Lombardia.

“Letizia Moratti è una donna coraggiosa, generosa, determinata. La sua candidatura alla guida di Regione Lombardia, con il sostegno di Azione-Italia Viva e aperta al civismo, è l’inizio di un percorso che guarda al futuro, che può dare nuova fiducia ai lombardi e restituire a questa regione il ruolo che le spetta”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione, dopo che il Terzo polo ha ufficializzato la candidatura di Moratti alle Regionali del 2023.