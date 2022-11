Regionali, su social della Lega Letizia Moratti raffigurata con falce e martello

Letizia Moratti con falce e martello sulla fronte: così sul profilo Twitter Lega-Salvini Premier viene raffigurata l’ex vice presidente della Regione che i giorni scorsi si è dimessa criticando la giunta Fontana e che domani è attesa alla manifestazione per l’Ucraina promossa dal Terzo Polo. La foto è accompagnata dal post “Letizia Moratti ha scelto di virare a sinistra e di non occuparsi dei lombardi per distrazioni politiche? Bene. Bye Bye”. Sulla vicenda interviene il Segretario Regionale di Azione Niccolò Carretta: “L’immagine di Letizia Moratti con in fronte la falce e il martello è brutale e vergognosa. Una manifestazione apartitica – spiega Carretta – aperta a tutti e tutte che non deve essere strumentalizzata politicamente. Capisco le difficoltà della Lega nello scendere in piazza con tutti/e noi, forse a causa dei suoi rapporti internazionali più o meno limpidi”. Dal segretario di Azione arriva “vicinanza a Moratti che, fino a prova contraria, è una donna libera di manifestare per quello in cui crede, anche senza il benestare della Lega di Salvini e Fontana”.

La dichiarazione del consigliere regionale e segretaro regionale di Azione, Niccolò Carretta.