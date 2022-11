“Il nostro orientamento come Amministrazione è aggiungere uomini e donne della Polizia locale e chiedere più o meno un equivalente al Ministero dell’Interno anche rispetto alle altre forze di polizia. Se noi abbiamo in programma di avere 500 vigili urbani in più quello che riteniamo sia necessario è che lo Stato e il Ministero facciano lo stesso”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in piazza Duomo, in merito alle richieste che avanzerà al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi domani mattina al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal prefetto per un esame della situazione dell’ordine pubblico in città e in provincia. “Poi ci sono tematiche di gestione del territorio che meritano particolare attenzione: credo che sia il momento di non continuare con questa separazione tra centro e periferia – ha aggiunto Sala – . Ma ci sono luoghi più delicati e meno delicati, ci sono luoghi che richiedono un presidio fisso come piazza Duomo, per esempio. E sono altre realtà che richiedono di concentrarsi con attenzione in funzione del momento: tutto ciò va fatto in modo coordinato. Infine c’è la tecnologia fa la sua parte: è il momento di una riflessione più profonda di quello che si può fare anche con gli strumenti tecnologici”, ha concluso.