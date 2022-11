Curva Nord, emessi 4 Daspo per lo svuotamento dello stadio

Il questore di Milano ha emesso 4 Daspo nei confronti di altrettanti ultras dell’Inter che lo scorso 29 ottobre, alla notizia dell’omicidio dello storico capo della curva Nord nerazzurra Vittorio Boiocchi, hanno costretto parte degli spettatori a lasciare il secondo anello dello stadio mentre era in corso la partita Inter-Sampdoria.

L’attività svolta dai poliziotti della Digos milanese, anche grazie all’analisi del sistema di videosorveglianza del Meazza, ha consentito di denunciare all’autorità giudiziaria i quattro ultras artefici per violenza privata.

Si tratta di un 52enne residente in provincia di Varese, pregiudicato e già destinatario di precedente Daspo, per il quale è stato emesso un Daspo di 5 anni; un 31enne milanese già indagato dalla Questura di Napoli per il possesso di artifizi pirotecnici utilizzati durante l’incontro Napoli-Inter e un 18enne milanese che, mentre esortava in modo deciso i tifosi a lasciare il settore, ne ha strattonato e spinto uno fino a farlo cadere a terra per i quali sono stati emessi due Daspo di 2 anni e un 22enne incensurato cui è stato comminato un Daspo di 1 anno.

In considerazione di quanto verificatosi sabato scorso, inoltre, il Gruppo Operativo di Sicurezza della Questura, anche su indicazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, ha imposto il divieto di accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nella Curva Nord, per la partita “Inter-Bologna” prevista per mercoledì 9 novembre.