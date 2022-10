“Tornare umani”, il nuovo libro di Susanna Tamaro

Credevamo di essere onnipotenti e sbagliavamo. Credevamo di aver capito tutto e non

avevamo capito niente. Gli anni della pandemia hanno costituito un grande reset, per tante

certezze e tante convinzioni, e il risultato è un trauma collettivo di cui oggi viviamo le

conseguenze: una situazione di gravissimo contrasto sociale, patologie psicologiche diffuse in forme acute soprattutto tra i giovani, un’incertezza generale sul futuro.

Dobbiamo ritrovare un filo di Arianna in ciò che abbiamo vissuto e usarlo per ricucire la trama della nostra convivenza, se vogliamo sopravvivere come specie. E questo filo è fatto di pensiero e di resistenza: alla disinformazione, alle tentazioni del controllo sociale, alla deriva del transumanesimo. Susanna Tamaro tesse in queste pagine una riflessione profonda e necessaria sulla natura e sul nostro posto nel mondo. Questo libro (Ed. Solferino) sgretola il muro dei pregiudizi. Uuno sguardo che si alza libero e ci offre una prospettiva nuova, come un volo di rondini.

Ascolta l’intervista all’autrice