Gdf, maxisequestro di Halloween in Brianza

La Guardia di Finanza di Monza, a seguito di una mirata intensificazione del controllo del territorioin vista della festa di Halloween, ha individuato e sequestrato circa 138.000 prodotti non sicuri. I controlli dei finanzieri sono stati presso operatori commerciali di Lissone e Bellusco: qui le fiamme gialle hanno trovato stoccati nei magazzini migliaia di giocattoli, maschere e costumi di Halloween, risultati privi della marchiatura “CE”, mancanti delle indicazioni su importatore/distributore, luogo di produzione, contenuto di materiali o sostanze pericolose e relative modalità di smaltimento.

Nei magazzini, le fiamme gialle hanno trovato altre decine di migliaia di prodotti

– luminarie a led, addobbi di Natale, accessori di bigiotteria, attrezzi fitness, materiali di cancelleria – altrettanto privi della certificazione “CE”, delle previste indicazioni merceologiche e al consumatore obbligatorie, ovvero non conformi al Codice del Consumo, e oltre 7.000 articoli da fumo illecitamente posti in commercio per violazione della normativa sui generi di monopolio.

Le decine di migliaia di prodotti commercializzati sono state immediatamente sottoposte a sequestro in via amministrativa e i legali rappresentanti delle due società sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione di

sanzioni amministrative di cospicua entità.