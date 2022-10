Capo ultrà ucciso, si cercano due killer in moto

Indagini in corso sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo degli ultrà dell’Inter ucciso sabato sera in un agguato. In base alle testimonianza e alle prime ricostruzioni, ad agire sarebbero stati due killer a bordo di una moto. L’agguato sembra un regolamento di conti collegato al lungo passato criminale dell’uomo che aveva molti precedenti e condanne definitive per rapina, traffico di droga e sequestro di persona. La polizia sta cercando quindi i due assassini. Boiocchi, 69 anni, oltre 26 anni di carcere alle spalle, è stato centrato al collo e al torace da due dei cinque colpi di pistola sparati dagli assassini mentre stava tornando a casa, alle 19.45 di sabato, in via Fratelli Zanzottera nel quartiere Figino alla periferia della città. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile milanese. Dopo che la notizia è circolata, la Curva Nord dell’Inter è restata in silenzio, senza esporre striscioni durante la partita contro la Sampdoria a San Siro. Poi i Boys hanno abbandonano gli spalti – la curva del secondo anello – durante l’intervallo. Gli investigatori al momento indagano su varie piste.