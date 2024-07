“Domani, domani”, il nuovo romanzo di Francesca Giannone

Torna in libreria Francesca Giannone, autrice rivelazione del 2023 con “La portalettere”, il romanzo più venduto dell’anno. “Domani, Domani” (editrice Nord) è il suo nuovo romanzo, già in cima alle classifiche dei libri più venduti. La storia è ambientata in Salento nel 1959.

I protagonisti sono due fratelli, Lorenzo e Agnese. Il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un’eredità che lui ha vissuto come una condanna. Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica che il nonno ha creato dal nulla, che profuma di talco, di essenze floreali e di oli vegetali, e che occupa ogni loro pensiero, era la certezza di un presente sereno e la promessa di un futuro da tracciare insieme, uniti.

Quindi l’idea di rimanere lì come semplici operai sotto un nuovo, arrogante padrone è devastante per entrambi. Lorenzo, orgoglioso e impulsivo, se ne va sbattendo la porta. Ma Agnese non lo segue. È una crepa profonda, apparentemente insanabile, quella che si apre tra fratello e sorella e li spingerà su strade opposte e imprevedibili. Ognuno dei due farà una scelta, tracciando un altro domani. Sarà per entrambi un domani senza rimpianti?

Questa è la storia della passione che prima unisce e poi divide un fratello e una sorella. Una storia che parla di decisioni prese ascoltando la mente o il cuore oppure tutti e due. Di quell’istante che può cambiare una vita intera. Ma anche di un’Italia che, incredula, sta scoprendo un improvviso benessere, che lavora alla catena di montaggio e poi canta con Mina e balla al ritmo del twist, giovane, creativa, impaziente.

