Da venerdì un’ora in meno di illuminazione pubblica a Milano

Scatta venerdì 28 ottobre la riduzione dell’illuminazione pubblica a Milano, decisa dal Comune per ridurre le spese energetiche. Strade e piazze del capoluogo lombardo avranno 10 minuti di luce in meno alla sera e 50 minuti in meno al mattino. Intanto, grazie al clima mite, è stato rinviato al 3 novembre l’abbassamento di due gradi del riscaldamento sui mezzi pubblici così come l’avvio della stagione termica, ovvero l’accensione dei riscaldamenti. Dal 4 novembre invece partirà gradualmente il piano di smart working per una parte dei dipendenti del Comune di Milano con la chiusura di alcuni uffici il venerdì. Sono alcune delle misure annunciate dal sindaco Beppe Sala dopo le riunioni operative con A2A e il Politecnico. Il piano prevede anche una campagna di informazione, già avviata, con consigli ai cittadini per risparmiare energia a casa.