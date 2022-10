Cinque persone sono rimaste ferite dopo un’aggressione accaduta all’intero del centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori, da parte di un uomo che, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato bloccato. I feriti, le cui condizioni sono gravi, tanto da aver richiesto l’intervento dell’elisoccorso, sarebbero stati colpita da un’arma bianca. I militari stanno ricostruendo la dinamica. Al momento, non è chiaro se tratti di una lite o del gesto di uno squilibrato.