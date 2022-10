Taxi, Sala: “Servono più licenze, dialogheremo con la categoria”

Per quanto riguarda le licenze dei taxi “io credo che ne servano un po’ di più. Ovviamente dobbiamo dialogare con i tassisti, è chiaro che abbiamo tante tante segnalazioni dai cittadini sulla difficoltà a trovare taxi”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della mostra a Palazzo Reale dei calchi delle tre pietà di Michelangelo. Sul problema della disponibilità esigua di taxi denunciata dai turisti, il sindaco ha continuato: “Capisco che i tassisti dicono ‘si ma noi arriviamo in ritardo per il traffico’ ma rimane il fatto che questo era un processo che avevamo già iniziato prima del covid, è stato interrotto dal covid”. Sala ha poi ricordato il lavoro dell’assessore alla mobilità Arianna Censi: “Ora l’assessore Censi ha il mandato di riaprire questo tavolo. È un tema che riguarda i milanesi e riguarda molto i turisti. Molto spesso abbiamo segnalazioni di turisti che all’uscita dei ristoranti non trovano taxi” ha concluso Sala.