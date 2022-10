Doppio spettacolo con la compagnia I Sacchi di Sabbia a Lecco

La serata si svolgerà in un luogo particolare e bellissimo: la cereria "A Lume di Candela a Lecco". Sabato 22 ottobre alle 18.30 lo spettacolo Mementi Comici, finta conferenza sulla storia della comicità. Dopo la cena, il secondo spettacolo, "La commedia più antica del mondo – discorso su Gli Acarnesi di Aristofane". Un dispositivo comico esplosivo per una riflessione sulla guerra, sulla pace e sulle storture del mondo.

Al via la rassegna di teatro Fuoritraccia, una rassegna teatrale itinerante che dal 2013 organizza eventi in luoghi insoliti in Brianza e nel Lecchese. Si comincia sabato 22 ottobre a Lecco con una doppio appuntamento imperdibile con I Sacchi di Sabbia, una compagnia che ha avuto numerosi riconoscimenti per una ricerca teatrale improntata nella reinvenzione di una scena popolare contemporanea. Andranno in scena due spettacoli inframmezzati da una cena-rinfresco che unisce artisti e pubblico in un momento conviviale che dà il senso alla rassegna.

La serata si svolgerà in un luogo particolare e bellissimo: la cereria A Lume di Candela a Lecco. Si comincia alle ore 18.30 con lo spettacolo Mementi Comici, una esilarante finta conferenza sulla storia della comicità. Dopo la cena, il secondo spettacolo sarà La commedia più antica del mondo – discorso su Gli Acarnesi di Aristofane. Un dispositivo comico esplosivo per una riflessione quanto mai attuale sulla guerra, sulla pace e sulle storture del mondo.

Fin dal principio il progetto Fuoritraccia ha come comune denominatore della propria attività il teatro e lo spettacolo nei luoghi non teatrali, luoghi inconsueti dove sperimentare nuove forme di collaborazione e di incontro tra diversi linguaggi artistici e tra operatori, artisti e pubblico. Le finalità della sua attività sono diffondere la cultura e l’amore per il teatro, coinvolgere nuovo pubblico, far incontrare le persone, aprire dialoghi e far nascere collaborazioni. Il progetto Fuoritraccia collabora con attori, musicisti, danzatori, performer, registi, videomaker, drammaturghi, e con personalità del mondo dell’arte e della cultura per svolgere le sue attività e cerca sintonie con altre realtà sul territorio per rendere più incisivi, strutturati ed efficaci i suoi interventi. Dal 2013 organizza una vera e propria stagione itinerante indipendente di teatro domestico nelle case private e in luoghi non teatrali della Brianza comasca, lecchese e monzese. Il suo lavoro nel territorio si contraddistingue nell’organizzare rassegne, festival, incontri, spettacoli e laboratori.

Il direttore artistico di Fuoritraccia Massimo Carniti

INFO E BIGLIETTI

Rassegna Fuori Traccia

La conferenza spettacolo avrà inizio alle 18.30. Lo spettacolo avrà inizio dopo la cena/rinfresco alle ore 20.30.

Cereria A Lume di Candela – via Beccaria, 5 – Lecco



Biglietti a 20 euro con tessera associativa valida per la stagione 2022/2023 (10 euro), 22 euro senza tessera. Biglietto a 15 euro per minori di 30 anni.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo alla seguente mail: tracciafuori@gmail.com lasciando nome cognome numero di telefono entro venerdì 21 ottobre.

Per informazioni: 349 1711747.

facebook: www.facebook.com/associazionefuoritraccia