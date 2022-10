Sequestro record a Como, un milione e mezzo di euro non dichiarati

I funzionari ADM di Como e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, hanno fermato una coppia su un treno in arrivo dalla Svizzera, intercettando 1.454.010 euro non dichiarati.

Alla domanda di rito se trasportassero al seguito denaro o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, hanno rispostonegativamente.

Ritenute inattendibili le dichiarazioni rese, la coppia è stata invitata a scendere dal

treno per approfondire il controllo presso gli Uffici doganali. E’ stata quindi trovata

la somma di 50 mila euro in possesso di uno dei due e la cifra di 1.404.010 euro, in tagli prevalentemente da 500 euro addosso all’altra. I due sno stati sanzionati. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro del 50% della somma eccedente (per un importo pari a 697.010 euro) a garanzia del pagamento della sanzione.