Area B: nessuna deroga tranne che per i vecchi mezzi Atm, Amsa e della Polizia Locale

Cittadini e aziende costretti a cambiare la macchina ma i veicoli più inquinanti di Atm, Amsa e della Polizia Locale di Milano possono circolare. Lo rivela Fabrizio De Pasquale del Comitato Stop Area B. “Il Comune di Milano si comporta in modo molto rigoroso con i privati cittadini a cui chiede di cambiare la macchina pur essendo un periodo di grandi incertezze e difficoltà economiche però lo stesso rigore non viene applicato ai mezzi dell’Atm che è un’azienda comunale che in questo momento sta facendo circolare 350 autobus diesel Euro 3 ma ci sono anche un centinaio di mezzi Amsa e varie auto della Polizia Locale che non sono assolutamente Euro 6 o macchine a benzina in regola”. Il Comitato Stop Area B sta valutando se promuovere un ricorso al Tar contro la maxi ztl o una class action. Alla base di un eventuale ricorso alla giustizia amministrativa – spiega De Pasquale – ci sono molti elementi come il fatto che i cittadini che vivono il Lombardia sono tutti sotto le norme regionali per quanto riguarda la circolazione dei veicoli ma quelli residenti a Milano (o che entrano a Milano) si vedono applicati dei divieti diversi da quelli che abitano in Lombardia. Poi ci sono aspetti relativi al danno patrimoniale perché chi ha una macchina che non può circolare fa fatica anche a venderla e crolla di valore. Secondo De Pasquale infine Area B non serve a nulla sul fronte dell’ambiente perché basta vedere i dati delle centraline dell’Arpa che non vedrebbero nessun abbassamento dello smog dopo l’entrata in vigore dei nuovi divieti. In attesa di procedere con un ricorso al Tar o con una class action, il Comitato Stop Area B ha lanciato una raccolta di firme on line per chiedere la sospensione dei divieti.

Fabrizio De Pasquale a Radio Lombardia