In Lombardia vaccino antinfluenzale anche in farmacia

Le farmacie lombarde potranno somministrare ai cittadini il vaccino antinfluenzale ed inoltre le stesse farmacie lo consegneranno ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta già autorizzati dalle Ats per le vaccinazioni. E’ quanto prevede l’accordo tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm – Confservizi Lombardia per la fornitura da parte delle Ats e Asst di dosi di vaccino antinfluenzale alle farmacie che hanno già comunicato l’adesione ai servizi di vaccinazioni e di effettuazione dei test diagnostici. L’atto è contenuto in una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. La convenzione prevede, oltre la somministrazione dei vaccini, l’esecuzione di test diagnostici in farmacia con prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo. L’accordo dura sino al 30 settembre 2025. “Un accordo importante – ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – che rafforza il rapporto tra Regione Lombardia e farmacie lombarde. Sinergia molto apprezzata anche per la somministrazione dei vaccini antiCovid. Un servizio certamente utile ai cittadini che avranno la possibilità di scegliere dove e quando vaccinarsi”.