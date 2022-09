Spaccia con la Luis Vuitton, arrestato 19enne brianzolo

Ieri notte attorno alle 02.30, i carabinieri della stazione di Besana in Brianza, durante un servizio di pattugliamento, nel transitare in via J.F. Kennedy a Correzzana, hanno notato una Opel Corsa ferma sul ciglio della strada con due giovani a bordo.

I militari hanno deciso di fermarsi per un controllo. Durante le verifiche dei documenti gli uomini di pattuglia hanno notato a terra, appena fuori dall’auto, una pochette nera Louis Vuitton. Aperta, conteneva un sacchetto con tre panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 300 grammi e un bilancino di precisione.

A questo punto i militi hanno perquisito gli occupanti dell’auto, entrambi 19enni di cui uno di Correzzana, operaio, con precedenti per spaccio, e uno studente di Lesmo. E proprio indosso al correzzanese è stato rinvenuto un portamonete della stessa marca e design della pochette poco prima raccolta con all’interno varie banconote in tagli da € 10 e € 20.

L’attenzione dei militari dell’Arma si sono recati nell’abitazione del giovane operaio dove, nell’appartamento in cui vive con i genitori, è stata rinvenuto altro hashish, quasi € 9.000 in contanti e materiale per il confezionamento.

Il 19enne è stato quindi arrestato e, in mattinata, processato per direttissima. Convalidato l’arresto, al termine dell’udienza è stato ricollocato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.