Uova con vernice contro banchetti Pd e Italia Viva

“Dopo Fratelli d’Italia e Forza Italia, oggi è toccato a Italia Viva e a noi. In questa campagna elettorale stiamo vivendo un clima spregevole di violenza e prepotenza. Stamattina in viale Papiniano angolo via Ausonio due ragazze e un ragazzo con il volto coperto in sella alle loro biciclette hanno tirato ai nostri volontari, urlando insulti e ‘mai con il Pd’, delle uova piene di vernice blu e bianca. Un attacco identico, per modalità, a quello compiuto ai danni del banchetto di Italia Viva in piazza Wagner. Alla comunità di Italia Viva, esprimo a nome di tutte le democratiche e tutti i democratici di Milano Metropolitana la mia più sentita vicinanza e solidarietà. La politica è fatta di iniziative, proposte, opinioni differenti e confronti. Mai dalla violenza”. Lo dichiara la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani. In viale Papiniano al banchetto del Pd era presente la consigliera regionale Paola Bocci, rimasta macchiata dalla vernice: “Ho sempre dialogato ed accettato critiche rendendomi disponibile al confronto. – ha dichiarato Bocci -La protesta è spesso necessaria e utile, ma se fatta a viso aperto, con coraggio. Non lanciando vernice ad un banchetto di volontari, passando veloce in bicicletta con maschera sul viso. Abiti e accessori si puliscono, o si sostituiscono, poco male, ma l’amarezza per un gesto vile e ingiustificato rimane”.