Scuola, prima campanella per un milione e 142 mila studenti lombardi

Prima campanella per gli studenti della Lombardia che oggi tornano a scuola. Le attività oggi ripartono in 7 Regioni: Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Friuli, Piemonte, Veneto e provincia di Trento.

Sono oltre un mlione e 142 mila gli studenti lombardi che stamattina rientrano in classe.

La novità di quest’anno è che si torna tutti in classe senza distanziamento, senza personale

aggiuntivo Covid, senza mascherine, senza Dad.

Complice il caro-energia, l’anno scolastico è anche all’insegna dei rincari. Il Codacons ha stimato che per quaderni, diari, astucci, diari, e tutto il materiale legato alla scuola gli incrementi medi dei listini sono del +7% per i costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro-energia e la crisi delle materie. Anche per l’Unione nazionale dei consumatori i rincari sono del 7,3%. Il ministro Patrizio Bianchi, i sindacati e i partiti assicurano però che il caro energia non avrà comunque ripercussioni sull’andamento dell’anno scolastico.