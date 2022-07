Caldo, la tregua durerà poco

Le temperature sono destinate a risalire per il rafforzamento dell'anticiclone africano.

Dopo l’allontanamento della perturbazione transitata nei giorni scorsi il tempo torna in prevalenza stabile, a parte ancora qualche locale episodio temporalesco possibile oggi nelle zone interne del basso Lazio e del Sud. L’aria meno calda affluita alle spalle del sistema nuvoloso, intanto, si sta estendendo anche verso le regioni meridionali favorendo un calo termico: in generale le temperature si assesteranno temporaneamente su valori nella media o leggermente sopra, ma senza eccessi, e il caldo si fa quindi più sopportabile. Si esaurisce così la quarta ondata di calore, decisamente lunga, intensa e contrassegnata da numerosi record di caldo registrati al Nord. Le attuali proiezioni, tuttavia, lasciano intravedere il graduale rinforzo dell’Anticiclone Nord-africano che, nel corso della prossima settimana, favorirà condizioni di tempo soleggiato e temperature in crescita: probabile il ritorno del caldo intenso, più sensibile da metà settimana.