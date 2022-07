“Libera-mente” , giochi e passatempi per adulti

Il libro di Manuela Mellini è un quaderno di giochi e passatempi per adulti, per divertirsi, rilassarsi, favorire l’elasticità mentale e aumentare l’autostima.

“LIBERA–MENTE 2” (ed. Rizzoli) è un quaderno di giochi e passatempi per adulti , realizzato da Manuela Mellini, con illustrazioni di Monica Lovati. Un libro da tenere sempre a portata di mano, per divertirsi e imparare da soli o in compagnia. Oltre 180 giochi: crucipasta e crucirebus, musei anagrammati, parole nascoste, viaggia e colora, costellazioni, domino, battaglia navale. Giochi e passatempi per divertirsi, rilassarsi, favorire l’elasticità mentale e aumentare l’autostima.

Manuela Mellini vive a Berlino. Lavora come autrice e ghostwriter, occupandosi di vari argomenti: arte, linguistica, sport, letteratura, storia. Enigmista, realizza giochi per bambini e adulti.

Ascolta l’intervista all’autrice