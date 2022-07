La biblioteca di condominio di via Belinzaghi

A disposizione dei residenti dei palazzi Aler, ma anche di tutto il quartiere periferico di Milano, ci sono oltre 5 mila volumi, donati negli anni dai cittadini. I libri come strumenti di "riscatto", in un contesto sociale fragile.

I libri come strumenti di “riscatto”, in un contesto sociale fragile. E’ la convinzione alla base della biblioteca di condominio di via Belinzaghi 11 a Milano, alla periferia nord della città, intitolata a Falcone e Borsellino. A disposizione dei residenti dei palazzi Aler, ma anche di tutto il quartiere, in un locale a piano terra, ci sono oltre 5 mila volumi, donati negli anni dai cittadini. Ma non solo. I promotori organizzano incontri di presentazioni di libri e letture a voce alta per bambini. E non manca il bookcrossing, lo scambio di libri. Sui davanzali delle finestre della biblioteca sono appoggiati diversi libri di vario genere, a dispozione di chi vuole prenderli e leggerli, anche quando la biblioteca è chiusa. Un bell’esempio di “buone pratiche“: un progetto voluto, realizzato e curato dagli stessi cittadini, impegnati a rendere più bello e piacevole il contesto in cui vivono.

La bilioteca di via Belinzaghi 11 è una delle 20 biblioteche di condominio della città, relizzate negli anni e sostenute dal Sistema Bibliotecario di Milano: il libro diventa occasione di relazione e conoscenza in luoghi periferici, apparentemente invisibili, ma che sanno entrare in profondità nel tessuto sociale dei nostri quartieri.

