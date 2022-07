Cinisello, chiuso per 10 giorni il Just Cafè

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso la licenza per 10 giorni al “Just Cafè” in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo (MI).

Il provvedimento, notificato dai poliziotti del Commissariato Cinisello Balsamo, si è reso necessario in quanto il locale – spiega la Questura in una nota – è abituale ritrovo di persone con precedenti penali nonché luogo di risse tra avventori. A seguito di diversi controlli all’interno del bar, gli agenti hanno identificato clienti con a carico precedenti per reati contro la persona e reati inerenti alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, a maggio scorso, i poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un uomo nei pressi del locale, a seguito della

quale lo stesso riportò ferite al volto e al capo: dopo aver visionato i video delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno scoperto che poco prima era scoppiata una rissa davanti al bar tra diversi avventori.